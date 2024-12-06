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Политолог объяснил назначение Хинштейна на пост врио губернатора Курской области

Политолог Слатинов: Хинштейна назначили врио главы Курской области за его навыки

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Уход Алексея Смирнова, который занимал пост губернатора Курской области всего семь месяцев, не стал неожиданным. Об этом в интервью РБК заявил политолог Владимир Слатинов, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Курского госуниверситета.

По словам эксперта, после общественных протестов переселенных жителей, недовольных качеством и скоростью решения проблем с жилищными сертификатами и оказанием помощи, стало очевидно, что местные власти не справляются с поставленными задачами. Слатинов отметил, что Смирнов, будучи кабинетным чиновником, не предпринял серьезных усилий для привлечения федеральных ресурсов. Несмотря на частые поездки в Москву, его политический и управленческий вес оказался недостаточным для решения региональных проблем.

Также эксперт отметил, что Смирнов не смог наладить эффективную координацию между федеральными и региональными органами власти. Кроме того, после выборов не был завершен процесс формирования состава регионального правительства, оставались незанятыми несколько министерских постов, включая должность заместителя губернатора по социальным вопросам.

Что касается назначения Александра Хинштейна, Слатинов считает, что властям нужен человек с федеральным статусом, способный эффективно представлять интересы региона на высшем уровне и наладить контакт с жителями.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Во главе региона тот пробыл полгода (с 12 мая по 5 декабря), из них в качестве временно исполняющего обязанности губернатора — три месяца (с 12 мая до 16 сентября).

Ранее в ВГТРК объяснили скандальную публикацию о Хинштейне.

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