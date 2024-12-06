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Главком ВСУ назвал главные задачи украинских военных под Курском

Сырский: усиление ВСУ и подготовка резервов – главные задачи под Курском

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Roman Chop/AP

Усиление обороны ВСУ, нанесение российской армии потерь, подготовка резервов и обеспечение бесперебойной передачи боеприпасов в распоряжение украинской армии стали главными задачами ВСУ под Курском. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, пишет «РБК-Украина».

«Решению в том числе и этих вопросов была посвящена моя работа», — отметил главком ВСУ.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в Курской области близка к развязке и обязательно будет нормализована.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Кроме того, российский лидер принял отставку Алексея Смирнова, который руководил регионом с мая текущего года.

Ранее Песков не стал связывать смену главы Курской области с претензиями к Смирнову.

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