Усиление обороны ВСУ, нанесение российской армии потерь, подготовка резервов и обеспечение бесперебойной передачи боеприпасов в распоряжение украинской армии стали главными задачами ВСУ под Курском. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, пишет «РБК-Украина».

«Решению в том числе и этих вопросов была посвящена моя работа», — отметил главком ВСУ.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в Курской области близка к развязке и обязательно будет нормализована.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Кроме того, российский лидер принял отставку Алексея Смирнова, который руководил регионом с мая текущего года.

Ранее Песков не стал связывать смену главы Курской области с претензиями к Смирнову.