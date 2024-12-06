В Кремле сообщили, что ситуация в Курской области близка к развязке

Ситуация в Курской области близка к развязке и обязательно будет нормализована. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Ситуация... близка к развязке. Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована», — сказал он.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Кроме того, российский лидер принял отставку Алексея Смирнова, который руководил регионом с мая текущего года.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Песков не стал связывать смену главы Курской области с претензиями к Смирнову.