Песков не стал связывать смену главы Курской области с претензиями к Смирнову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу «Звезда», что главный вопрос в контексте смены главы Курской области заключается не в претензиях к экс-губернатору Алексею Смирнову.

«Здесь нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации», — сказал представитель Кремля.

Комментируя назначение на пост главы Курской области Александра Хинштейна, Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сказал о востребованности кризисного управления.

«Пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», — подчеркнул пресс-секретарь.

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