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Премьер Венгрии заявил, что конфликт на Украине давно бы закончился

Премьер Венгрии Орбан: без участия США конфликт на Украине давно бы закончился

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Virginia Mayo/AP

Без участия Соединенных Штатов на Украине не начался бы вооруженный конфликт, и в случае эскалации ситуации его можно было бы разрешить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его мнению, Украина не смогла бы оказывать сопротивление без участия США.

При этом венгерский премьер выразил надежду на улучшение обстановки на Украине при новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Также Орбан заявил, что Украина поставила «не на ту лошадь», когда отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с Россией.

В декабре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил украинскую сторону подписывать какие-либо мирные договоры с Россией и предложил «просто воевать». При этом сам Джонсон отмечал, что очень опасался согласия Киева на мирное решение конфликта в 2022 году. Такой результат переговоров, по его мнению, был бы не выгоден Западу.

Ранее в США указали на «острую заинтересованность» Украины и Запада в переговорах.

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