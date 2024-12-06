Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США указали на «острую заинтересованность» Украины и Запада в переговорах

Подполковник Дэвис: Западу и Украине переговоры нужны больше, чем России

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис указал на острую заинтересованность стран Запада и Украины в переговорах с Россией. На своем YouTube-канале он заявил, что этот процесс необходим Киеву больше, чем Москве.

По его словам, Киев и его западные союзники потерпят безоговорочное поражение, если не смогут убедить Россию сесть за стол переговоров. Дэвис указал, что Россия «не должна ни о чем договариваться», поскольку в данный момент ей «это не нужно», в то время как Запад обязан это делать. В противном случае противникам Москвы придется капитулировать, подчеркнул он.

Подполковник выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп осознает сложившуюся ситуацию. Он отметил, что у ВС РФ есть все необходимое для достижения своих целей военными средствами, и Украина не сможет противостоять России.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал критическим вопрос о мобилизации на Украине и призвал Киев принять «сложные, но необходимые решения» в этой сфере. По его словам, мобилизация для Украины очень важна, так как даже с необходимым финансированием и оружием на фронте должны быть люди.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами