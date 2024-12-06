Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис указал на острую заинтересованность стран Запада и Украины в переговорах с Россией. На своем YouTube-канале он заявил, что этот процесс необходим Киеву больше, чем Москве.

По его словам, Киев и его западные союзники потерпят безоговорочное поражение, если не смогут убедить Россию сесть за стол переговоров. Дэвис указал, что Россия «не должна ни о чем договариваться», поскольку в данный момент ей «это не нужно», в то время как Запад обязан это делать. В противном случае противникам Москвы придется капитулировать, подчеркнул он.

Подполковник выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп осознает сложившуюся ситуацию. Он отметил, что у ВС РФ есть все необходимое для достижения своих целей военными средствами, и Украина не сможет противостоять России.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал критическим вопрос о мобилизации на Украине и призвал Киев принять «сложные, но необходимые решения» в этой сфере. По его словам, мобилизация для Украины очень важна, так как даже с необходимым финансированием и оружием на фронте должны быть люди.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие урегулированию конфликта на Украине.