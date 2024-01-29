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Джонсон поделился опасениями о невыгодном мире между Россией и Украиной

Джонсон заявил, что боялся согласия Украины на мир с Россией в 2022 году

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что он очень опасался согласия Киева на мирное решение конфликта с Россией в 2022 году. Такой результат переговоров, по мнению политика, был бы не выгоден Западу, сообщает The Daily Telegraph.

«Я не думал, что такой компромисс будет правильным. Вы не можете вести переговоры с крокодилом, который откусил вам половину ноги и предлагает откусить другую ногу», — отметил Джонсон.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Борис Джонсон надавил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот отказался от мирных переговоров с Россией, что привело к трагическим последствиям.

В декабре глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Джонсон весной 2022 года отговорил Киев подписывать какие-либо мирные договоры с Россией и предложил «просто воевать».

Ранее Джонсон заявил о вине НАТО в том, что Киев не вошел в альянс раньше.

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