Глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом «1+1».

По словам Арахамии, Российская Федерация готова была завершить вооруженный конфликт, если Украина возьмет нейтралитет, как Финляндия, и даст обязательство, что не будет вступать в НАТО.

«Это был ключевой пункт. <...> Кроме того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — сказал парламентарий.

При этом, как утверждает политик, Украина также не согласилась на прекращение огня, так как «это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус» страны.

До этого президент РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава российского государства показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала специальной военной операции (СВО).

По словам Путина, Украина «выкинула документ на свалку истории» после отвода войск Россией. Он также заявил, что Москва не отвергает переговоры, в отличие от Киева.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.