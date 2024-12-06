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Премьер Венгрии заявил о промахе Украины при отказе от мирного договора с РФ

Орбан: Украина поставила не на ту лошадь, отказавшись от мира с Россией

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина поставила «не на ту лошадь», когда отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с Россией. Своим мнением он поделился в эфире радио Kossuth.

«Украинцы, на мой взгляд, поставили не на ту лошадь, выбрали не ту стратегию примерно в апреле 2022 года, когда была возможность заключить договор о мире или прекращении огня с Россией», — сказал венгерский политик, добавив, что украинская сторона сделала это «под влиянием англосаксов».

Орбан также назвал «бесстыдным» предложение госсекретаря США Энтони Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине.

В декабре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил украинскую сторону подписывать какие-либо мирные договоры с Россией и предложил «просто воевать». При этом британский политик отмечал, что очень опасался согласия Киева на мирное решение конфликта в 2022 году. Такой результат переговоров, по его мнению, был бы не выгоден Западу.

Ранее в США указали на «острую заинтересованность» Украины и Запада в переговорах.

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