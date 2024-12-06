Кремль работает над приложением для прямой линии Путина на iOS

Кремль работает над приложением для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на IOS. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Песков сообщил, что приложение можно скачать из магазина RuStore, магазина Huawei или Google Play. Он отметил, что по поводу App Store ситуация пока неясна, добавив, что они работают над этим, но не уверены, разрешат ли туда размещение приложения для iOS. Если доступ будет предоставлен, приложение можно будет скачать и оттуда, однако в предыдущие годы это не удавалось сделать.

Также Песков заявлял, что Кремль привлечет ветеранов СВО к работе с гражданами России в преддверии прямой линии Путина. Кремль использует искусственный интеллект (ИИ) для обработки вопросов граждан к прямой линии.

До этого Песков заявил, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря. Пресс-секретарь добавил, что в ближайшее время Кремль откроет сбор вопросов к прямой линии. По его словам, на пресс-конференцию российского лидера приглашены иностранные СМИ.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее в Кремле сообщили, что ситуация в Курской области близка к развязке.