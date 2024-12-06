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Стали известны подробности в организации прямой линии Путина

Песков: бойцов СВО привлекут к работе с гражданами перед прямой линией Путина

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Алексей Никольский/РИА Новости

Кремль привлечет ветеранов СВО к работе с гражданами России в преддверии прямой линии президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

До этого Песков заявил, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря.

Песков также заявлял, что спецоперация продолжится до достижения всех задач, которые Россия перед собой поставила.

Как отмечал пресс-секретарь Кремля, возможность мирных переговоров по Украине зависит от динамики действий российской армии на фронтах СВО. По его словам, усталость украинского лидера Владимира Зеленского растет. Он добавил, что настроения по отношению к конфликту меняется в Европе. Песков подчеркнул, что РФ будет продолжать спецоперацию на Украине, чтобы обеспечить безопасность страны.

Ранее Песков не стал связывать смену главы Курской области с претензиями к Смирнову.

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