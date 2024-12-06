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В Кремле рассказали об использовании ИИ для прямой линии с Путиным

Песков: Кремль задействовал ИИ в обработке вопросов к прямой линии с Путиным

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Alexander Zemlianichenko/Reuters

Кремль использует искусственный интеллект (ИИ) для обработки вопросов граждан к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 19 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Звезда».

По словам представителя Кремля, благодаря ИИ Путин будет иметь общее представление обо всех вопросах, поступивших на прямую линию.

Песков рассказал, что систему ИИ, задействованную в подготовке прямой линии, тестировали на массивах данных прошлых лет. Он заверил, что организаторы мероприятия учли «чувствительные вопросы персональных данных», поэтому информация о гражданах, задающих вопросы, будет закодирована.

До этого Песков заявил, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря. Пресс-секретарь добавил, что в ближайшее время Кремль откроет сбор вопросов к прямой линии. По его словам, на пресс-конференцию российского лидера приглашены иностранные СМИ.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее Путин призвал развивать суверенный искусственный интеллект.

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