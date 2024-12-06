Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Делегация Украины осталась «довольна» встречей с командой Трампа

Politico: делегация Украины осталась довольна встречей с командой Трампа

close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегация Украины, лидером которой был глава офиса президента Андрей Ермак, осталась довольна встречей с командой Дональда Трампа, однако в Киеве продолжают опасаться, что избранный президент США может заключить сделку с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, встреча между сторонами должна была стать «знакомством и приветствием». Встреча украинской делегации со спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом и будущим вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом «была долгой и содержательной», представители Киева остались довольны, как все прошло, указал источник Politico.

После переговоров в Вашингтоне Ермак посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где встретился с будущим главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, отмечается в материале.

«Украинские чиновники говорят, что они с нетерпением ждут работы с Трампом и провели продуктивные ранние встречи. Но за кулисами некоторые опасаются, что Трамп может договориться о плохой сделке с президентом Путиным через их головы в попытке закончить войну как можно скорее», — пишет Politico.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что посещение США делегацией Ермака можно рассматривать как попытку «присяги на верность» команде Дональда Трампа.

Ранее в США указали на «острую заинтересованность» Украины и Запада в переговорах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами