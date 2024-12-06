Делегация Украины осталась «довольна» встречей с командой Трампа

Делегация Украины, лидером которой был глава офиса президента Андрей Ермак, осталась довольна встречей с командой Дональда Трампа, однако в Киеве продолжают опасаться, что избранный президент США может заключить сделку с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, встреча между сторонами должна была стать «знакомством и приветствием». Встреча украинской делегации со спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом и будущим вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом «была долгой и содержательной», представители Киева остались довольны, как все прошло, указал источник Politico.

После переговоров в Вашингтоне Ермак посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где встретился с будущим главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, отмечается в материале.

«Украинские чиновники говорят, что они с нетерпением ждут работы с Трампом и провели продуктивные ранние встречи. Но за кулисами некоторые опасаются, что Трамп может договориться о плохой сделке с президентом Путиным через их головы в попытке закончить войну как можно скорее», — пишет Politico.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что посещение США делегацией Ермака можно рассматривать как попытку «присяги на верность» команде Дональда Трампа.

Ранее в США указали на «острую заинтересованность» Украины и Запада в переговорах.