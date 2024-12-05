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Слуцкий расценил визит Ермака в США как присягу Трампу

Слуцкий: визит Ермака в США – попытка присяги на верность команде Трампа

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Посещение США делегации руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака можно рассматривать как попытку «присяги на верность» команде Дональда Трампа. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Скорее всего, визит делегации Ермака в США был попыткой принесения «присяги на верность» команде Трампа. Очевидно, что в Киеве ищут любой способ, чтобы сохранить прямой американский протекторат и финансирование продолжения прокси-войны против России», - заявил Слуцкий.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас рано говорить о каких-либо «указаниях» Ермаку со стороны новой администрации Трампа.

Слуцкий также добавил, что скорее следует говорить о намерении вести торговлю и переговоры. Это подтверждается тем, что Ермак выражает оптимизм в контексте дискуссий о разрешении конфликта в Украине. При этом он считает, что режим Зеленского и их союзники из администрации демократов не заинтересованы в завершении боевых действий. Завершение конфликта и сокращение западной поддержки станет угрозой для существования режима.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отправил делегацию во главе с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Нью-Йорк на переговоры с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Соединенных Штатов по Украине Китом Келлогом.

Ранее на Украине заявили, что команда Ермака слишком раздута.

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