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Россия и Белоруссия начали обсуждать формирование проектов промкооперации

Оверчук: Россия и Белоруссия начали обсуждать пакет проектов промкооперации

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Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что РФ и Белоруссия начали обсуждать вопросы формирования нового пакета проектов в сфере промышленной кооперации. Об этом сообщает агентство БелТА.

Оверчук рассказал, что утром 6 декабря состоялась встреча представителей РФ и Белоруссии.

В октябре президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, включая авиацию. Он также отметил, что страны продолжают развивать взаимодействие в области сельского хозяйства. По словам российского главы, у РФ и Белоруссии есть возможность двигаться по этим и другим проектам «совместно, дополняя друг друга».

5 декабря Путин одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ подпишут главы двух стран.

Ранее стало известно о рекордном товарообороте России и Белоруссии.

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