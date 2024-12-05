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Стало известно о рекордном товарообороте России и Белоруссии

Лукашенко: товарооборот Белоруссии и РФ в 2024 году обновит максимум в истории

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Андрей Александров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что товарооборот Белоруссии и России по итогам текущего года обновит исторический максимум. Его слова приводит БелТА.

Он отметил, «несмотря на все проблемы, разного рода нерешенные вопросы, в этом году торговый оборот между странами достигнет $59-60 млрд, включая товары и услуги».

Также глава государства добавил, что это является «исторически высоким показателем между двумя государствами».

22 ноября глава МИД республики Максим Рыженков сообщил, что объем торговли между Белоруссией и Россией по итогам января — сентября приблизился к $40 млрд. Для сравнения: по итогам всего прошлого года товарооборот между двумя странами составил $49 млрд. Летом вице-премьер РФ Алексей Оверчук допустил увеличение торговли между Россией и Белоруссией до рекордных $60 млрд по результатам 2024 года.

Ранее России предрекли резкий рост торговли с Ираном.

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