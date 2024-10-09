Путин рассказал, в каких проектах Россия и Белоруссия могут дополнять друг друга

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, включая авиацию. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области сельского хозяйства», — сказал глава государства, отметив, что также открываются возможности в сфере авиапромышленности.

По словам Путина, у России и Белоруссии есть возможность двигаться по этим и другим проектам «совместно, дополняя друг друга».

В апреле текущего года Россия и Белоруссия подписали соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета «Освей».

9 октября Путин и Лукашенко начали рабочую встречу в Зеленой гостиной Кремля. По данным пресс-службы российского лидера, главы государств должны обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического характера с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ожидает от России партию вертолетов Ми-35М и истребителей Су-30СМ в начале 2025 года.