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Старовойт назвал возможную причину отстранения Смирнова с поста главы Курской области

Старовойт объяснил отставку Смирнова в Курской области проблемами в коммуникации

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ушедший в отставку с поста губернатора Курской области Алексей Смирнов в последнее время имел проблемы с доведением информации о мерах поддержки до жителей региона. Такое мнение высказал министр транспорта, бывший глава Курской области Роман Старовойт, передает «Интерфакс».

По его словам, на региональном и федеральном уровне было принято большое количество мер поддержки Курской области, однако возникли проблемы с организацией доведения до людей информации о том, как реализуются эти меры.

«Ситуация непростая. Видимо, в связи с этим было принято решение о смене губернатора», — сказал Старовойт.

Чиновник добавил, что уже говорил с новым временно исполняющим обязанности главы региона Александром Хинштейном и пообещал ему всестороннюю поддержку.

5 декабря Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область в течение 205 дней. До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее Хинштейн назвал свое назначение врио главы Курской области огромной честью.

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