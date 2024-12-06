Избранный президент США Дональд Трамп назначил экономиста и бывшего операционного директора PayPal, известного критикой Украины, Дэвида Сакса «царем Белого дома» по вопросам криптовалюты и искусственного интеллекта. Об этом он написал на странице в Truth Social.

«Я с удовольствием сообщаю, что Сакс будет «царем Белого дома» по вопросам криптовалюты и искусственного интеллекта. Он будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила максимальную прозрачность и могла процветать в Соединенных Штатах», — подчеркнул избранный президент США.

Сакс является последовательным критиком Украины. Так, он заявлял, что Украина платит американским политикам, выступающим за продолжение военного конфликта на Украине. Сакс также высказывал точку зрения, что лишь глупые люди верят, что в рамках конфликта на Украине речь идет о демократии, умные понимают, что украинский кризис представляет собой мошенничество.

Кроме того, миллиардер называл бредом утверждения о том, что по окончании конфликта Украине не придется пойти на территориальные уступки.

Ранее в США пожелали Трампу удачи в попытке собрать Путина и Зеленского в одной комнате.