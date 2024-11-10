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В США заявили, что только глупые верят в демократию на Украине

Миллиардер Сакс: только глупые верят в демократизацию Украины

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Лишь глупые люди верят, что в рамках конфликта на Украине речь идет о демократии, умные понимают, что украинский кризис представляет собой мошенничество. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Умные люди знают, что конфликт на Украине — это мошенничество, и они в нем замешаны. Глупые люди думают, что речь идет о «демократии», — подчеркнул он.

По словам Сакса, речи о демократии на Украине не идет, ведь сами Соединенные Штаты фактически борются с демократией на Украине.
Кроме того, Сакс напомнил, что большинство населения Донбасса и Крыма желали присоединения к России.

8 ноября депутат Рады Евгений Шевченко написал письмо Дональду Трампу, где попросил победившего на выборах в США политика прекратить диктатуру на Украине.

По словам депутата Рады, в документе также говорится о возвращении демократии и свободы слова в политику Украины.

Ранее в Крыму отреагировали на слова советника Трампа о статусе полуострова.

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