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В США пожелали Трампу удачи в попытке собрать Путина и Зеленского в одной комнате

Болтон пожелал Трампу удачи в попытке собрать Путина c Зеленским в одной комнате

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Reuters/РИА «Новости»

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп «преувеличивает», заявляя, что сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. В интервью телеканалу Sky Болтон пожелал удачи избранному президенту в попытке собрать Владимира Путина и Владимира Зеленского в одной комнате.

Он согласился с высказыванием Трампа о том, что во время его первого президентского срока не было военных конфликтов. По словам Болтона, «теперь мы видим, что может произойти, отчасти из-за слабости, продемонстрированной Джо Байденом, когда он вывел войска из Афганистана и даже не попытался сдержать русских до того, как они вторглись на Украину».

«Он [Трамп] сказал, что соберет Владимира Путина и Владимира Зеленского в одной комнате, и они решат украинский вопрос за 24 часа — удачи ему в этом!» — иронично прокомментировал Болтон.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Избранный президент США неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее глава Евросовета раскрыл, кто будет определять «справедливый» мир для Украины.

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