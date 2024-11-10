Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миллиардер раскрыл, кому платит Киев в США

Миллиардер Сакс: Киев платит политикам США, желающим продолжения конфликта

close
Kevin Lamarque/Reuters

Киев платит американским политикам, выступающим за продолжение военного конфликта на Украине. Об этом заявил миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Большинству поджигателей войны платят», — отметил он.

Сакс обратил внимание на то, что речь идет не только о Хантере Байдене — сыне президента США. Сложившуюся ситуацию он назвал «самой недооцененной историей в Вашингтоне».

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск согласился с мнением Сакса, опубликовав короткий ответ у себя на странице в Х.

«Да», — подчеркнул Маск.

8 ноября Маск спрогнозировал, что конфликт на Украине скоро завершится. Он отметил, что время для «подстрекателей войны и спекулянтов» истекло.

Днем ранее Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил, что Киев не хочет от своих союзников помощи в организации переговоров с Москвой, а намерен сам решать, когда их начать. Зеленский напомнил, что Киев подготовил «формулу мира» и намерен продолжать работу по ее реализации.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее Путин рассказал, к каким договоренностям по Украине готова Россия.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами