Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал бредом утверждения о том, что по окончании конфликта Украине не придется пойти на территориальные уступки. Об этом он написал в соцсети Х.

«Те, кто подначивает конфликт на Украине, все еще делают вид, что сделка не будет включать территориальных уступок... Они бредят», — написал Сакс.

Свой пост он сопроводил диаграммой газеты New York Times, показывающей, что Вооруженные силы Украины неуклонно уступают территории российской армии.

По мнению Сакса, Украине невыгодно дальнейшее продолжение конфликта, так как чем дольше он длится, тем больше территорий ей придется уступить. Сакс отметил, что Украине следует пойти на сделку о завершении конфликта сейчас, однако это будет означать «конец аферы» для многих.

10 ноября Сакс написал, что конфликт на Украине начался из-за глупости президента США Джо Байдена. По мнению миллиардера, «это проблема Европы, а не Америки». Он подчеркнул, что «с нас достаточно», имея в виду жителей США.

Ранее миллиардер Сакс заявил, что только глупые верят в демократизацию Украины.