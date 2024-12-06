В Кремле заявили, что Путин вряд ли смотрел интервью Лаврова Карлсону

Президент России Владимир Путин вряд ли успел посмотреть интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ТАСС.

По его словам, сейчас у Путина плотный график, последние дни он работает до глубокой ночи.

Беседа Лаврова и Карлсона продлилась 80 минут, интервью было опубликовано в ночь на 6 декабря. В ходе него российский дипломат рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус республики является условием для завершения боевых действий. Кроме того, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса, отметил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров прокомментировал заявления американских политиков об обмене ограниченными ядерными ударами. Он отметил, что такие слова вызывают обеспокоенность и могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее Лавров объяснил Карлсону, чего хочет Россия.