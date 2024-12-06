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Лавров объяснил Карлсону, чего хочет Россия

Лавров заявил Карлсону, что Россия хочет нормальных отношений с США и соседями

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МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что США ведут необъявленную войну против РФ и Белоруссии, но в любом случае это не то, чего хотят в Москве. Об этом дипломат заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Лаврова, Россия хотела бы иметь нормальные отношения со своими соседями и с остальными странами мира, «особенно с такой великой державой, как США».

Дипломат добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о своем уважении к американскому народу. Лавров считает, что Россия и Соединенные Штаты вполне способны сотрудничать ради остального мира. Тогда журналист указал на финансирование Вашингтоном Киева.

Лавров напомнил, что некоторые политики называют происходящее на Украине гибридной войной. Министр согласился с этим мнением и отметил, что украинцы не смогли бы самостоятельно сделать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия американских военнослужащих.

В этом же интервью Лавров заявил, что Россия готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу нанести стране «стратегическое поражение».

Ранее сообщалось, что интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели свыше миллиона раз.

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