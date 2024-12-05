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Посол РФ отметил рост экономики страны в условиях санкций

Посол Келин: санкции Запада сделали экономику России сильнее

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Dylan Martinez/Reuters

Введенные западными странами санкции не смогли ослабить Россию, а, напротив, усилили ее, заявил в интервью радиостанции LBC российский посол в Великобритании Андрей Келин.

«Наша экономика выросла на 4% в этом году, в прошлом году этот показатель составил 3,6%, поэтому наш рост продолжается. Эти санкции только сделали нас сильнее», — отметил дипломат.

4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры. По его словам, Запад хотел нанести РФ стратегическое поражение не только в политической и военной сферах, но и в экономической. В частности, подобные стремления выражались в попытках дестабилизировать российский рынок труда и создать в стране «непреодолимый дефицит товаров».

Также Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов из-за западных санкций.

Ранее Путин предсказал нормализацию отношений России и Запада.

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