Введенные западными странами санкции не смогли ослабить Россию, а, напротив, усилили ее, заявил в интервью радиостанции LBC российский посол в Великобритании Андрей Келин.

«Наша экономика выросла на 4% в этом году, в прошлом году этот показатель составил 3,6%, поэтому наш рост продолжается. Эти санкции только сделали нас сильнее», — отметил дипломат.

4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры. По его словам, Запад хотел нанести РФ стратегическое поражение не только в политической и военной сферах, но и в экономической. В частности, подобные стремления выражались в попытках дестабилизировать российский рынок труда и создать в стране «непреодолимый дефицит товаров».

Также Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов из-за западных санкций.

Ранее Путин предсказал нормализацию отношений России и Запада.