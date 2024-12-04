Путин предсказал нормализацию отношений России и Запада

Президент России Владимир Путин заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!», что отношения между РФ и западными странами неизбежно нормализуются. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, произойдет когда-то нормализация наших отношений с нашими западными партнерами. И, прежде всего, потому что они сами в этом заинтересованы, но и у нас есть интерес, конечно», — сказал Путин.

В ходе своего выступления российский лидер также заявил, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры для России. Во время мероприятия глава государства обратил внимание, что в 2022 году российские предприниматели столкнулись с серьезными вызовами. Соответствующие трудности стали следствием политики ряда зарубежных держав и их руководящих элит.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года, ежегодно в нем участвуют представители государственных структур, главы российских и международных компаний и инвесторы. В прошлом году форум впервые с начала пандемии COVID-19 прошел в очном формате.

Ранее в «Большой семерке» (G7) заявили о желании ужесточить антироссийские санкции.