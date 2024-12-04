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Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов из-за санкций Запада

Путин: развитие новых логистических маршрутов неизбежно из-за санкций

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Развитие новых логистических маршрутов неизбежно из-за западных санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.

«Что касается развития новых маршрутов логистики. Вы знаете, это неизбежный процесс в связи с ростом экономики, с ростом товарообмена, и, конечно, он стимулируется тем, что нам создают проблемы со стороны, в том числе в логистической сфере», — заявил он.

По словам российского лидера, Россия вынуждена искать новые маршруты и успешно занимается их реализацией.

В ходе этого же выступления российский лидер заявил, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры для РФ. По его словам, Запад хотел нанести РФ стратегическое поражение не только в политической и военной сферах, но и в экономической. В частности, подобные стремления выражались в попытках дестабилизировать российский рынок труда и создать в стране «непреодолимый дефицит товаров».

Инвестиционный форум «Россия зовет!» проходит в Москве в период с 4 по 5 декабря. Главной темой мероприятия стало «Будущее капитала и капитал будущего».

Ранее в МИД Китая отреагировали на угрозы Трампа в отношении БРИКС.

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