Генсек НАТО заявил, что обсудил с Зеленским помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на своей странице в социальной сети X, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским итоги прошедшей встречи глав МИД стран Североатлантического альянса и помощь Киеву.

«Поговорил с президентом Зеленским по итогам встречи глав МИД стран НАТО на этой неделе», — написал Рютте.

По его словам, приоритет альянса — больше поддержки Украине, больше поставок систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасов. Он отметил, что это необходимо делать быстрее.

Накануне Марк Рютте заявил, что НАТО нужна уверенность в том, что на Украине осталось достаточно людей, которые могут быть мобилизованы для дальнейшего участия в конфликте. Он напомнил, что на данный момент внутри Украины ведутся дискуссии о мобилизационных мероприятиях. До этого администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. После этого Зеленский заявил, что мобилизация граждан от 18 лет на Украине неуместна на фоне нехватки оружия в ВСУ.

Ранее в Госдуме раскрыли примерные потери Украины с начала СВО.