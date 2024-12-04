Генсек НАТО захотел удостовериться, остались ли на Украине люди для мобилизации

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО нужна уверенность в том, что на Украине осталось достаточно людей, которые могут быть мобилизованы для дальнейшего участия в конфликте. Его слова приводит ТАСС.

«Мы также должны быть уверены, что внутри Украины еще есть люди. <…> Мы должны обеспечить, чтобы они были обучены, чтобы больше людей отправились на фронт», — сказал Рютте.

Он напомнил, что на данный момент внутри Украины ведутся дискуссии о мобилизационных мероприятиях.

До этого администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мобилизация граждан от 18 лет на Украине неуместна на фоне нехватки оружия в ВСУ.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Госдуме раскрыли примерные потери Украины с начала СВО.