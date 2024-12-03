С начала спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 700 тысяч бойцов. С таким предположением в беседе с NEWS.ru выступил депутат Андрей Колесник.

Парламентарий заявил, что Владимир Зеленский не считает, сколько солдат потеряли ВСУ, поскольку для него «украинцы – это дрова, которые он бросает» в пекло конфликта. Для украинского лидера нет разницы, «сколько он их забросил, 80 или 600 тысяч», указал Колесник.

Он предположил, что с момента начала СВО 24 февраля 2022 года ВСУ понесли потери в размере 600-700 тысяч военных.

Накануне Владимир Зеленский в интервью Kyodo News заявил, что Украина с начала специальной военной операции потеряла в боях с Россией менее 80 тысяч военнослужащих. При этом журнал The Economist отмечал, что за время конфликта с Россией ВСУ лишились до 500 тыс. бойцов, около 100 тыс. из которых безвозвратные потери. По данным издания, доля дезертиров в украинской армии достигает 20%.

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