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Путин назвал главную причину всех успехов России

Путин: главная причина всех успехов РФ — то, что все граждане одна семья

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Основная причина всех успехов России, включая фронтовые, — это то, что все граждане являются одной семьей, заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Его цитирует ТАСС.

«Важна сама помощь, она подчеркивает, что все мы — одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом — залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», — сказал российский лидер.

С 5 по 7 декабря в Москве проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, на котором собрались лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы, наставники, организаторы волонтерского движения и участники СВО. Ключевым событием форума станет награждение победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ. О том, что ждет гостей мероприятия — в материале «Газеты.Ru».

Также 5 декабря Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором, помимо прочего, заявил о необходимости создания условий для демографического перелома в РФ.

Ранее Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития в России.

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