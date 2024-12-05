Все вместе: зачем российские и зарубежные волонтеры соберутся в Москве В Москве пройдет международный форум гражданского участия

С 5 по 7 декабря в Москве состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, на котором соберутся лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы, наставники, организаторы волонтерского движения и участники СВО. Ключевым событием форума станет награждение победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ. О том, что ждет гостей мероприятия — в материале «Газеты.Ru».

Помогать может каждый

Форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Основная идея мероприятия в 2024 году — «#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени».

Организаторы события стремятся донести до общества, что помогать может каждый, и пример взаимопомощи всегда воодушевляет.

Поддерживая военнослужащих, жителей новых и приграничных регионов, проявляются такие ценности, как взаимопомощь и поддержка, характерные для культурного кода России.

В Москву съедутся лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и социально ориентированных НКО, добровольцы, оказывающие помощь жителям новых регионов РФ, а также Белгородской, Курской и Брянской областей, участники гуманитарных миссий, финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Также на форум приглашены семьи — участники программы «Родные–любимые», дети из организации «Движение Первых», сотрудники вузов и школ, работающие по программе «Обучение служением», представители бизнес-сообщества, социальные предприниматели и другие.

Участниками форума станут 20 тыс. россиян из всех регионов страны, а также представители 40 стран мира.

Программа мероприятия будет распределяться по таким направлениям, как «Мир», «Общество», «Семья», «Бизнес», «Государство».

Награда для созидающих добро

По традиции форума 5 декабря в День добровольца состоится награждение победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Премия запустит тематический день по всей стране.

На состоявшемся 22 ноября заседании организационного комитета по присуждению Международной премии #МЫВМЕСТЕ, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергея Кириенко отметил, что волонтерское движение активно развивается, растет интерес к семейному добровольчеству, а сама премия продолжает совершенствоваться.

Он подчеркнул, что, социологи зафиксировали высокий уровень интереса россиян к участию в волонтерских проектах.

close Пресс-служба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

«Россия действительно становится мировой столицей волонтерского движения, как отмечал президент России Владимир Владимирович Путин. Этот потенциал нам необходимо стимулировать и поддерживать», — сказал Сергей Кириенко.

По словам председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председателя Совета Ассоциации Добро.рф Артема Метелева, в общей сложности на участие в премии было зарегистрировано более 49 тыс. заявок из 89 регионов России и 142 стран мира.

«Большое внимание в Год семьи — семейным проектам, которых подано свыше 4800 из разных уголков страны», — сообщил парламентарий.

По итогам народного голосования, в котором приняли участие более 800 тыс. россиян, в финал премии вышло 126 проектов в таких категориях, как «Помощь людям», «Территория для жизни», «Страна возможностей», «Обучение служением», «Мы вместе – Россия», «Ответственный бизнес».

Впервые были введены номинации «Добрая семья» и «Волонтер СНГ».

Лучшие идеи и практики, предложенные участниками премии #МЫВМЕСТЕ, войдут в сборник предложений в сфере добровольчества — «100 идей по достижению национальной цели».

Как сделать мир лучше

Марина Аксенова из Новосибирской области, вышедшая в финал премии со своим детским благотворительным проектом «Солнечный город» рассказала, что наставничество со стороны неравнодушных людей может помочь ребятам из сиротских учреждений развить коммуникативные навыки, повысить качество жизни, научить их нести ответственность за себя, а также стремлению к саморазвитию.

«Проект создан для того, чтобы помочь воспитанникам детских домов обрести важного человека в своей жизни – наставника. Многие дети, живущие в сиротских учреждениях, сталкиваются с глубоким чувством одиночества и отсутствием поддержки. Им не хватает рядом значимого взрослого, который мог бы направить их, помочь разобраться в жизни и просто быть рядом в сложные моменты», — рассказала волонтер.

Марина Аксенова добавила, что схожие трудности испытывают и дети, которые остаются на попечении пожилых бабушек и дедушек, поскольку пожилым людям тяжело справляться с проблемами подростков.

Она также сообщила, что зачастую наставники продолжают курировать своих подопечных из детских домов даже после того, как те выросли. Например, многие наставники общаются с выпускниками сиротских учреждений, которые сейчас принимают участие в СВО.

«Поддерживают их эмоционально, стараются увидеться во время отпуска, когда подопечный возвращается домой», — рассказала она.

Начальница отдела молодежи, спорта и туризма администрации Лутугинского муниципального округа ЛНР Елена Сухих вышла финал с проектом «Наш центр — точка роста молодежи Лутугинского района ЛНР».

close форум.мывместе.рф

Она сообщила, что в Лутугинском муниципальном округе проживает более 60 тыс. человек, из них около 15 тыс. — молодежь. При этом инфраструктуры для развития и социальной активности молодых людей пока еще нет. Поэтому она решила создать центр, где будут проходить лекции, викторины, шахматные турниры, кинопоказы и квизы.

«В нашем центре всегда кипит жизнь. Каждый может узнать что-то новое — от основ социального проектирования до правил кибербезопасности. Условия для развития населения создает небольшая команда из пяти организаторов и 17 волонтеров», — поделилась Елена Сухих.

Она отметила, что интерес молодежи к жизни своего региона растет. По ее мнению, чем больше молодых людей вовлекаются в социально значимые проекты, тем лучше становится их окружение.

«Это вдохновляет жителей двигаться вперед и строить будущее региона своими руками», — заявила волонтер.

Еще один финалист — Станислав Кузьменко из Московской области — участник общественных движений «Волонтерская рота боевого братства» и «Молодая гвардия Единой России».

Вместе с единомышленниками волонтер отправился в Мариуполь, когда там еще продолжались боевые действия. Активисты помогали людям, которые оказались в пунктах временного размещения. Именно тогда у Станислава Кузьменко возникла идея создания проекта «Гуманитарная миссия».

«Мы начали активно продвигать волонтерство в новых субъектах и привлекать к этому как можно больше людей. Новые регионы остро нуждаются в поддержке. Сейчас в «Гуманитарной миссии» участвуют более 3500 человек. Все они побывали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Для этого было сформировано 62 волонтерских команды», — рассказал он.

Организаторы премии отмечают, что всех финалистов объединяет искреннее и бескорыстное желание помогать людям и Родине. Волонтером может стать каждый. Проектов хватит на всех. Главное — дарить добро.

Найти единомышленников

Для участников форума подготовлена насыщенная программа. Во время деловой части будут обсуждаться вопросы, связанные с волонтерством, поддержкой бойцов специальной военной операции, их семей, а также жителей приграничных территорий.

Образовательная часть программы включает тематические лекции и мастер-классы.

Кроме того, посетителей ждут выставки, тематические акции, экологические марафоны, кинопоказы, выступления артистов и встречи с лидерами общественного мнения. Так, например, на форуме пройдет премьера фильма «Непокоренная» памяти волонтера Марии Пироговой и презентация исследования о вкладе корпоративного волонтерства в ВВП России.

На форуме дадут старт всероссийской акции «Елка желаний».

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров отметил, назвал добровольчество важной объединяющей силой нашего общества.

«На форуме каждый может совершить добрые дела «здесь и сейчас», встретить единомышленников, предложить свой проект», — заявил он.

Мероприятие пройдет в закрытом формате для зарегистрированных участников.