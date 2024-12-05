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Путин счел 2025 год ключевым для технологического развития в России

Путин назвал 2025 год ключевым для нового этапа технологического развития России

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Новый 2025 год станет ключевым для запуска следующего этапа технологического развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА Новости.

«Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что на днях правительство эти вопросы обсуждало «очень предметно». Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России.

До этого глава «Роснефти» Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил об утрате США лидерства в научно-технологической сфере. Среди прочего Сечин уточнил, что теряя влияние на мировой арене, Вашингтон делает главную ставку на создание особых условий для своей экономики. Делается это за счет других участников рынка, в том числе своих союзников.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

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