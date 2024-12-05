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Лавров рассказал, что должны учитывать мирные инициативы по Украине

Лавров: мирные инициативы по Украине должны учитывать безопасность

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выдвигаемые мирные инициативы по Украине должны учитывать не только вопросы безопасности, но и проблемы, связанные с соблюдением прав человека. Его слова приводит РИА Новости.

«Все те инициативы... обязаны учитывать проблему и обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и, безусловно, проблему уважения прав человека», — заявил он.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте, когда свое выступление начал глава МИД России.

В ночь на четверг, 5 декабря, Лавров прибыл на Мальту, где принимает участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В частности, российский министр заявил о бесполезности ОБСЕ во время своего выступления на заседании организации.

Ранее Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ.

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