Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров прибыл в страну ЕС

Лавров прибыл на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ

close
МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря. В рамках своего визита Лавров планирует провести несколько двусторонних встреч с коллегами.

4 декабря министерство иностранных дел Украины анонсировало визит главы ведомства Андрея Сибиги на министерскую встречу ОБСЕ на Мальте, где также будет присутствовать Сергей Лавров.

При этом официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой обнулили визу для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте.

Заседание СМИД ОБСЕ ожидается 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте. Страна является членом Европейского союза, и в 2022 году государства ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Ранее Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами