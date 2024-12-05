Лавров прибыл в страну ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря. В рамках своего визита Лавров планирует провести несколько двусторонних встреч с коллегами.

4 декабря министерство иностранных дел Украины анонсировало визит главы ведомства Андрея Сибиги на министерскую встречу ОБСЕ на Мальте, где также будет присутствовать Сергей Лавров.

При этом официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой обнулили визу для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте.

Заседание СМИД ОБСЕ ожидается 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте. Страна является членом Европейского союза, и в 2022 году государства ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Ранее Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ.