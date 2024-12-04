Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя аннулирование своей визы для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявила в своем Telegram-канале, что не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия.

«Сколько уже козней эта западная гидра устроила всем, в том числе и российским дипломатам! Какие только болезненные фантазии «русофобы в собственном аду» ни пытались реализовать», — написала она.

2 декабря ТАСС сообщал, что журналисты пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова получили визы Мальты и аккредитации для освещения мероприятия. Визы также получила российская делегация.

Глава МИД России Сергей Лавров впервые с начала СВО посетит страну Евросоюза — Мальту — для участия во встрече СМИД ОБСЕ.

31-й Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пройдет 5-6 декабря на Мальте. Совет министров состоит из министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ и является центральным директивным и руководящим органом Организации.

Ранее российской стендаперше отказали в выдаче американской визы.