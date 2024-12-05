Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ на заседании организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил о бесполезности организации. Его слова приводит ТАСС.

«Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль...» — сказал Лавров.

В ночь на четверг, 5 декабря, глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря. В рамках своего визита Лавров планирует провести несколько двусторонних встреч с коллегами.

При этом официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой обнулили визу для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте.

Ранее Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ.