Глава МИД Украины вышел из зала заседания во время выступления Лаврова

Министр иностранных дел Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте, когда свое выступление начал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает «Страна.ua».

Кроме Сибиги зал покинули также министры иностранных дел Польши и Чехии.

Это первая поездка Лаврова в Евросоюз с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого министерство иностранных дел Украины анонсировало визит главы ведомства Андрея Сибиги на министерскую встречу ОБСЕ на Мальте, где также присутствует Сергей Лавров.

В ночь на четверг, 5 декабря, глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ во время своего выступления на заседании организации.

СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря. В рамках своего визита Лавров планирует провести несколько двусторонних встреч с коллегами.

Ранее Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ.