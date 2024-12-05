На Украине депутаты поддержали законопроект о создании суда присяжных

Депутаты Верховной рады поддержали законопроект, предполагающий создание суда присяжных на Украине. Об этом сообщил местный телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«На Украине планируют ввести суд присяжных. Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении», — говорится в сообщении.

По данным канала, за введение инициативы проголосовали 232 депутата.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об автоматическом взятии на воинский учет 17-летних. По его словам, молодым людям не нужно будет идти в военкомат или проходить медобследование, достаточно пройти идентификацию в приложении для «Резерв+», которое само сгенерирует военно-учетный документ.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Нововведения предполагают, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский подписал закон об «историческом» повышении налогов.