Рада приняла законопроект об автоматическом взятии на воинский учет 17-летних

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об автоматическом взятии на воинский учет 17-летних. Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Сегодня парламент поддержал в первом чтении важный законопроект, благодаря которому граждане Украины при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет», — написал он.

По его словам, 17-летним не нужно будет идти в военкомат или проходить медобследование, достаточно пройти идентификацию в приложении для «Резерв+», которое само сгенерирует военно-учетный документ.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее США призвали Украину снизить призывной возраст.