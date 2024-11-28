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Зеленский подписал закон об «историческом» повышении налогов

В Раде сообщили, что Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об «историческом» повышении налогов в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Он отметил, что глава государства сделал это, «потянув 44 дня».

«Вы спросите, а зачем тянули, если все равно же подписал? Почему, если было столько времени, не исправить текст? Ответ: а я не знаю, никто не знает. Просто и без логики», — написал парламентарий.

По его словам, закон опубликуют 30 ноября, после чего он вступит в силу.

10 октября Железняк заявил, что Рада поддержала данный законопроект и передала его Зеленскому на подпись. Документ предполагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также увеличение налога на прибыль банков до 50%.

28 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год c дефицитом 1,55 трлн гривен (свыше $37,3 млрд). По его словам, приоритетом бюджета остается финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), закупка и производство оружия, дронов и техники, на что будет выделено 2,23 трлн гривен ($53,6 млрд).

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года.

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