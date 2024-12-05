Россия переживет Североатлантический альянс и Евросоюз. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Украина никогда не вступит в НАТО или ЕС. Никогда. Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживет и то, и другое», — написал журналист.

Боуз добавил, что в течение пяти лет БРИКС станет неуязвимым объединением для США. При этом сами Штаты не станут вступать в конфликт против России и Китая, подчеркнул журналист.

В конце ноября Боуз задался вопросами о последствиях эскалации конфликта между НАТО и Россией. По его словам, российскую сторону нужно воспринимать серьезно.

До этого бывший заместитель генпрокурора Германской Демократической Республики Ханс Бауэр заявил, что западные страны пытаются спровоцировать Москву, чтобы развязать войну и выставить Россию агрессором. При этом, по его словам, Запад не хочет сам выглядеть виноватым в подобной ситуации.

Ранее журналист раскрыл, кто на Западе больше всего хочет разжигания конфликта на Украине.