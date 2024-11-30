Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскритиковали руководство НАТО за провоцирование России

Журналист Боуз раскритиковал руководство НАТО за провоцирование России

close
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Ирландский журналист Чей Боуз задался вопросами о последствиях эскалации конфликта между НАТО и Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, российскую сторону нужно воспринимать серьезно.

До этого бывший заместитель генпрокурора Германской Демократической Республики Ханс Бауэр заявил, что западные страны пытаются спровоцировать Москву, чтобы развязать войну и выставить Россию агрессором. По его словам, страны Запада делают вид, что только защищаются, а на самом деле провоцируют дальнейшую эскалацию — военную и политическую.

27 ноября заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нельзя исключать сценарий нанесения ударов по военным базам Североатлантического альянса. Он напомнил, что государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в украинский конфликт. Медведев признался, что России «не хотелось такого сценария», об этом уже неоднократно заявлялось.

Ранее Россия пообещала зеркальный ответ на эскалацию Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами