Ирландский журналист Чей Боуз задался вопросами о последствиях эскалации конфликта между НАТО и Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, российскую сторону нужно воспринимать серьезно.

До этого бывший заместитель генпрокурора Германской Демократической Республики Ханс Бауэр заявил, что западные страны пытаются спровоцировать Москву, чтобы развязать войну и выставить Россию агрессором. По его словам, страны Запада делают вид, что только защищаются, а на самом деле провоцируют дальнейшую эскалацию — военную и политическую.

27 ноября заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нельзя исключать сценарий нанесения ударов по военным базам Североатлантического альянса. Он напомнил, что государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в украинский конфликт. Медведев признался, что России «не хотелось такого сценария», об этом уже неоднократно заявлялось.

Ранее Россия пообещала зеркальный ответ на эскалацию Запада.