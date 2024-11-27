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В Германии заявили, что Запад хочет развязать войну с Россией

Экс-замгенпрокурора ГДР Бауэр: Запад провоцирует Москву, чтобы развязать войну

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Западные страны пытаются спровоцировать Москву, чтобы развязать войну и выставить Россию агрессором. Об этом заявил бывший заместитель генпрокурора Германской Демократической Республики Ханс Бауэр в эфире RT.

«Это соответствует стратегии западных государств: спровоцировать Россию, чтобы развязать войну. Но они не хотят, чтобы создавалось впечатление, что они виноваты в этой эскалации», — отметил он.

Поскольку западные страны хотят войны с Россией, то делают вид, что только защищаются, а на самом деле провоцируют дальнейшую эскалацию — военную и политическую, подчеркнул Бауэр.

«Это делается для того, чтобы создать впечатление, что Россия — агрессор, что это она нападает на другие государства, а сами они якобы защищают мир и свободу во всем мире. Они намерены обвинить Россию во всем, что сейчас происходит в этом мире? Очевидно, что это провокация», — добавил экс-замгенпрокурора ГДР.

27 ноября заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нельзя исключать сценарий нанесения ударов по военным базам Североатлантического альянса. Он напомнил, что государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в украинский конфликт. Медведев признался, что России «не хотелось такого сценария», об этом уже неоднократно заявлялось.

Ранее Россия пообещала зеркальный ответ на эскалацию Запада.

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