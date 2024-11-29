Россия не стремится к конфронтации с Западом, а НАТО делает все возможное для разжигания конфликта. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Именно альянс и его обширная сеть производителей оружия, коррумпированных политиков и НПО хотят разжигать и стимулировать конфликт», — подчеркнул журналист, обратив внимание на то, что Россия не желает конфронтации с Западом, а утверждения об обратном являются беспочвенными фантазиями зарубежных СМИ.

До этого глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия якобы продолжит прощупывать красные линии НАТО и может напасть на страны НАТО до конца десятилетия.

Он утверждает, что Россия «готовится к войне с Западом» и конфронтация якобы рассматривается в Кремле возможным вариантом. Каль предполагает, что ВС РФ будут способны «совершить нападение на Запад» до конца десятилетия.

Ранее журналист объяснил, почему в НАТО не готовы к войне с Россией.