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В Госдуме отреагировали на встречу главы офиса Зеленского с командой Трампа

Депутат Чепа: офис Зеленского получил указания от команды Трампа в США

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского получила определенные указания в США во время встречи с соратниками избранного президента Дональда Трампа. Его слова приводит «Лента.ру».

«Я думаю, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию», — заявил он.

По его словам, Россия настаивает на позиции, которую озвучил российский президент Владимир Путин.

«Я думаю, что команда Зеленского получила определенные указания», — отметил Чепа.

По его словам, команде президента Украины дали понять, «что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы».

До этого сообщалось, что Зеленский отправил делегацию во главе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком в Нью-Йорк на переговоры с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Соединенных Штатов по Украине Китом Келлогом. Команда избранного президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией «не проявила интереса» к членству Украины в НАТО, однако не исключила дальнейших поставок оружия Киеву, пишет американская пресса.

Ранее на Западе начали обсуждать необходимость скорейших переговоров по Украине.

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