Зеленский отправил делегацию в Нью-Йорк на переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский отправил делегацию во главе с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Нью-Йорк на переговоры с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Соединенных Штатов по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщает Reuters.

«Группа встретилась в Вашингтоне с Майком Уолцем, которого Трамп выбрал в качестве советника по национальной безопасности, и с посланником по Украине Китом Келлогом», — говорится в публикации.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в эфире CNN, что позиции Москвы и Киева по урегулированию на Украине, по всей вероятности, несовместимы.

Также агентство Bloomberg сообщало, что в НАТО обсуждают гарантии Киеву, которые не провоцировали бы Россию.

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