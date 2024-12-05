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Раскрыты подробности переговоров делегации Украины с командой Трампа в США

WSJ: команда Трампа на переговорах с Ермаком выступила против Украины в НАТО

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией «не проявила интереса» к членству Украины в НАТО, однако не исключила дальнейших поставок оружия Киеву. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«(Будущий спецпосланник США по Украине Кит - прим. ред.) Келлог выразил поддержку усилиям администрации Байдена по срочной поставке оружия на Украину, заявив, что это даст Трампу рычаг влияния на Москву в переговорах по урегулированию. Но команда Трампа не проявила особого интереса к предложению Украине членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что глава офиса Зеленского Ермак находится в Вашингтоне, чтобы «наладить отношения с помощниками Трампа».

До этого сообщалось, что Зеленский отправил делегацию во главе с Ермаком в Нью-Йорк на переговоры с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Соединенных Штатов по Украине Китом Келлогом.

Ранее сообщалось, что НАТО не хочет провоцировать Россию гарантиями безопасности для Украины.

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