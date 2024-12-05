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На Западе начали обсуждать необходимость скорейших переговоров по Украине

Bloomberg: в НАТО признали, что переговоры по Украине должны скоро начаться

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Александр Кряжев/РИА Новости

Страны НАТО признают, что переговоры по завершению вооруженного конфликта на Украине должны начаться в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, страны-члены НАТО начали обсуждать возможность скорейших переговоров, так как осознают, что сейчас ситуация на Украине крайне неустойчивая.

Согласно информации агентства, страны Европы также начали обсуждать этот вопрос, чтобы показать избранному президенту США Дональду Трампу свою полезность в случае начала таких переговоров.

Трамп во время своей предвыборной кампании заявлял, что способен положить конец конфликту на Украине в течение одних суток.

14 июня на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Позднее на пресс-конференции в Казахстане Путин подтвердил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, которые были изложены им ранее.

Ранее в Кремле заявили, что РФ приветствует посреднические усилия для переговоров по Украине.

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